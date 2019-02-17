На проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчина

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в ходе потасовки с охранником на проходной Центрального Телеграфа в Москве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"По предварительным данным, между уроженцем Орловской области, пришедшем в здание по адресу: улица Тверская, 7, и 51-летним охранником возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого оба упали на пол", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, после этого охранник обнаружил, что второй участник потасовки не подает признаков жизни.

На месте находятся следователи, по факту случившегося проводится проверка.