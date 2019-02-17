Трамп объяснил европейцам, что США могут отпустить захваченых в Сирии боевиков

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал союзников в Европе вернуть на родину и осудить более 800 захваченных в Сирии боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ), прибывших туда из Европы.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать назад более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать суду", - написал Трамп в своем твиттере.

Если союзники не займутся решением вопроса с боевиками, то США будут вынуждены отпустить их, отметил американский президент. "Альтернатива не очень хорошая, она состоит в том, что нам придется отпустить их. США не хотят смотреть, как эти боевики ИГ распространяются по Европе, куда, как ожидается, они направятся", - считает американский лидер.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019

Президент подчеркнул, что США "делают так много, и столько тратят" в рамках борьбы с террористами, и напомнил, что американские войска будут выведены из Сирии после полной победы над ИГ.

"Настало время другим вступиться и сделать ту работу, которую они способны сделать", - заявил Трамп.

Европейцы в Сирии

На территории Сирии находятся иностранные граждане, воюющие на стороне ИГ, многие из них - европейцы.

Агентство Bloomberg отмечает, что, по подсчетам американских властей, в настоящее время курдские бойцы в Сирии содержат в заключении порядка 800 боевиков ИГ из четырех десятков стран. Число членов семей этих боевиков может достигать порядка 4 тыс. человек, считает агентство.

Французские СМИ ранее сообщали, что порядка 150 граждан Франции, задержанных в Сирии, вероятно, в скором времени вернутся на родину на двух американских самолетах.

Такое решение в Париже приняли на фоне намерения США вывести войска из Сирии, что может ослабить контроль над задержанными боевиками и привести к их бегству из заключения.

"Мы сделали свой выбор: мы предпочитаем контроль, то есть их возвращение во Францию", - заявляла в интервью французскому радио глава минюста Франции Николь Белубе.

В конце декабря Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ - выполнена. Газета Wall Street Journal сообщала, что окончательно вывести войска из Сирии США планируют к концу апреля.