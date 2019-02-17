Бельгийский министр ответил Трампу на идею освободить задержанных США в Сирии боевикам

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министр юстиции Бельгии Кун Генс рассчитывает, что будет найдено решение на уровне Европейского союза о будущем задержанных в Сирии военнослужащими США экстремистов из Европы.

"Соединенные Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать более 800 боевиков ИГ (запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"- ИФ), которых мы пленили в Сирии, чтобы предать их правосудию", - написал ранее президент США Дональд Трамп в своем твиттере.

По словам американского президента, этому "нет альтернативы, так как мы будем вынуждены освободить их".

Отвечая на это заявление Трампа, Генс в передаче фламандского телеканала VRT в воскресенье согласился, что предстоит решение такой проблемы, однако он хотел бы "общеевропейского решения", которое предложит "возможно наименьшие риски".

При этом бельгийский министр высказался против простого освобождения боевиков как такового. Он считает, что это должно сопровождаться некой формой контроля, так как "неизвестно, что может произойти с этими людьми".

Генс выразил надежду, что число выходцев из Бельгии в числе задержанных американцами боевиков будет незначительным.

Министр юстиции также остановился на объявленном в январе Трампом выводе американских войск из Сирии, который европейскими союзниками Вашингтона был воспринят без энтузиазма как односторонняя инициатива без согласования с ними.

По словам Генса, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предпринять атаку на курдов, как только из региона уйдут американцы. А на севере Сирии, отметил министр, много боевиков ИГ задержаны и заключены под стражу именно курдами. Уход американцев поставит курдов в сложное положение, и заключенных экстремистов могут бесконтрольно освободить, чего, по мнению министра юстиции, совершенно необходимо избежать.