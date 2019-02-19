В России

Экс-председатель думы Тюмени осужден условно за ДТП с двумя погибшими

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Тюменский районный суд приговорил к трем годам условно бывшего спикера городской думы Тюмени Дмитрия Еремеева, который летом 2018 года стал участником дорожной аварии с двумя жертвами.

Экс-спикер признан виновным по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), сообщает во вторник пресс-служба облпрокуратуры.

В ночь на 25 июня 2018 года на трассе Курган-Тюмень столкнулись "Тойота Ланд Крузер" и "Тойота Авенсис". Второй автомобиль загорелся от столкновения, находившиеся в нем водитель и пассажир погибли. Первой машиной управлял Еремеев, он был госпитализирован.

В сентябре Тюменский районный суд освободил Еремеева от уголовной ответственности, оштрафовав на 160 тыс. рублей. Кроме того, он выплатил в общей сложности 3 млн рублей родственникам погибших. В октябре областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона и отменил постановление райсуда о прекращении уголовного дела.

В связи с возбужденным уголовным делом региональное отделение "Единой России" приостановило членство Еремеева в партии.

Теги: Тюмень
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