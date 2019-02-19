В Ставрополе вынесли приговор обвиняемому по делу математика Богатова

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Ставрополе приговорил Владислава Кулешова, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам, к полутора годам ограничения свободы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе суда.

"Приговором суда от 6 февраля Кулешов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщили там.

Процесс прошел в особом порядке - без исследования доказательств, что подразумевает признание вины осужденным.

Кулешову запрещено менять место жительства, установленное в приговоре, он обязан отмечаться в контролирующих органах по месту регистрации и согласовывать с ними выезды за пределы муниципального образования.

Приговор не обжаловался и уже вступил в законную силу.

Дело Кулешова и Богатова

1 апреля 2017 года столичный главк СК возбудил уголовное дело из-за размещения в сети призывов к участию в несанкционированной акции в центре Москвы. По данным ведомства, 29 марта в интернете были размещены текстовые сообщения, "призывающие к действиям крайне экстремистского толка". На следующий день, 2 апреля, в Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции в районе Триумфальной площади, по данным полиции, был задержан 31 человек.

Администратор базы данных АО "Энергомер", уроженец Ставрополя Владислав Кулешов был задержан и арестован в мае прошлого года.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено московскому математику Дмитрию Богатову. В апреле 2017 года он был арестован, в июле суд по ходатайству следствия изменил ему меру пресечения на домашний арест, а в январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. В мае прошлого года стало известно, что уголовное преследование молодого ученого прекращено.