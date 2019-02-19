В мире

Польша начала строить канал через Балтийскую косу

Корабли смогут заходить по нему в польский порт Эльблонг, минуя Россию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Польши во вторник официально объявили о начале строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу, который соединит Балтийское море с Калининградским заливом, сообщает Радио Польши.

Длина канала составит чуть более километра, предполагаемая глубина - 5 метров. Это позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России. Сейчас попасть в Калининградский залив можно лишь через российский порт Балтийск (главная военно-морская база Балтфлота), что весьма проблематично из-за сложных и длительных процедур.

Стоимость проекта составляет около 880 млн злотых (более $200 млн). Окончание работ и сдача канала в эксплуатацию запланированы на 2022 год.

В Евросоюзе ранее высказывались опасения, что канал будет негативно влиять на экологическую ситуацию в регионе. Осенью 2018 года министерство природы РФ также выражало серьезную обеспокоенность планами польских властей по строительству канала, однако реакции на это не последовало.

Теги: Польша
В мире
Космическим туристам дадут облететь Землю по маршруту ГагаринаКосмическим туристам дадут облететь Землю по маршруту Гагарина
Короткий маршрут позволит сократить срок подготовки в полету, сообщил Дмитрий РогозинПодробнее
 Из-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на ТрампаИз-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на Трампа
Истцы заявляют, что президент не имеет права тратить деньги на пограничную стену в обход решения КонгрессаПодробнее
 Родители бывшего премьер-министра Италии арестованы по подозрению в мошенничествеРодители бывшего премьер-министра Италии арестованы по подозрению в мошенничестве
Маттео Ренци связал арест со своей политической деятельностью и решил довериться правосудиюПодробнее
 Facebook назвал условие разблокирования проекта RTFacebook назвал условие разблокирования проекта RT
Управляющие страницами проекта In the Now должны назвать страны, из которых они управляютсяПодробнее
Саммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляСаммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и Израиля
Представители Варшавы отказались ехать на встречу из-за слов израильского руководства о том, что поляки сотрудничали с нацистамиПодробнее
 ЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрацииЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрации
По сведениям американской разведки, при запусках со стационарной установки дальность полета этой ракеты превышала 2000 кмПодробнее
 FT пришла к выводу, что борьба с пластиком подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалосьFT пришла к выводу, что борьба с пластиком подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось
Сейчас 45% всего изготавливаемого в мире пластика идет на упаковочные материалыПодробнее
 Маргарита Симоньян заявила о блокировке одного из проектов канала RT на FacebookМаргарита Симоньян заявила о блокировке одного из проектов канала RT на Facebook
Телеканал сообщил, что аккаунты были закрыты без предупреждения после запроса от CNN о финансированииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреКосмическим туристам дадут облететь Землю по маршруту ГагаринаВ РоссииПолковник Квачков вышел на свободуВ миреИз-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на ТрампаВ миреFacebook назвал условие разблокирования проекта RTВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 19 февраляВ РоссииЖители Южных Курил выступили против передачи этих островов Японии

Разработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций США

Разработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций СШААмериканская компания, среди клиентов которой были Сбербанк, "Яндекс" и "Мегафон", объяснила свое решение бизнес-причинами Подробнее

Веревочный мост на юге Китая рухнул из-за прыгающих туристов

Польша начала строить канал через Балтийскую косу

Корабли смогут заходить по нему в польский порт Эльблонг, минуя Россию Подробнее

Генсек федерации бокса России Кремлев нацелился на пост вице-президента EUBC

В римском аэропорту Чампино эвакуировали пассажиров из-за пожара

Госдума запретила военным иметь гаджеты и публиковать информацию о службе

Суд ульяновского Димитровграда признал незаконными выборы мэра гордумой

Госдума займется расследованием фейковых новостей о своей работе

Госдума займется расследованием фейковых новостей о своей работеСпикера палаты возмутили слухи о якобы рассматриваемом запрете на покупку автомобилей для тех, у кого нет парковочного места Подробнее

Ученые посчитали, что в Охотском море без ущерба можно отловить 8 косаток

Адвокат заявил об отсутствии в деле Арашуковых потерпевшего

В Италии задержали 50 человек, связанных с неаполитанской мафией

"Победа" в 2018 году снизила чистую прибыль на 43%

Экс-директор училища олимпийского резерва под Тулой осужден на четыре года за растрату

В Саратове объявили в розыск лже-чиновника, бравшего настоящие взятки

Более 10 человек погибли при наезде грузовика на свадебную процессию в Индии

ЦБ 15 февраля купил валюту для Минфина на 5,56 млрд рублей

Пассажирский "Боинг-737" благополучно сел во "Внуково" с треснувшим лобовым стеклом

Клинцевич назвал сообщения о подмене ракеты 9М729 элементом информационной войны

Honda закроет предприятие в Великобритании в 2021-2022 гг.

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');