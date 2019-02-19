АФК "Система" купит 18,7% интернет-ритейлера Ozon у МТС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - АФК "Система" подписала обязывающее соглашение о покупке у ПАО "МТС" 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited за 7,9 млрд рублей, сообщили стороны.

Закрытие сделки ожидается в начале марта. Оплата будет производиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года. Доля в Ozon будет передана АФК через Dega Retail Holding Limited, 100%-ную дочернюю компанию МТС.

В результате сделки доля прямого владения АФК "Система" в Ozon составит 19,3%. Кроме того, входящий в АФК венчурный фонд Sistema_VC (в нем корпорации принадлежит 80%) владеет 16,3% акций Ozon.

АФК "Система" будет стремиться и далее наращивать участие в этом перспективном бизнесе, отмечается в ее сообщении.

Ранее основной акционер АФК Владимир Евтушенков говорил, что АФК намерена развивать актив в паритете с инвестфондом Baring Vostok. "Мы доводим долю до 40%, если получится, и развиваем компанию совместно до IPO уже", - говорил он в интервью телеканалу РБК. Существующее соглашение акционеров Ozon не допускает увеличения доли кого-либо из инвесторов выше определенного уровня - 43%.

Ozon основан в 1998 году. В первом полугодии 2018 года Ozon нарастил выручку на 76% - до 14,8 млрд рублей. За отчетный период интернет-ритейлер обеспечил доставку покупателям 6,2 млн заказов с 29 млн товаров. Сейчас на Ozon представлено более 1,6 млн товарных наименований в 23 категориях. В рейтинге E-Commerce Index TOP-100 по итогам 2017 года компания заняла 2 место по количеству заказов и 7 место по выручке, отмечает АФК.

АФК "Система" делает ставку на рынок e-commerce, так как ожидает, что рынок электронной коммерции может удвоиться за пять лет. Ранее в Ozon был назначен новый глава - в конце 2017 года в компанию пришел Александр Шульгин, который ранее возглавлял российский бизнес интернет-компании "Яндекс".

МТС стала акционером Ozon в 2014 году, купив 10,8% акций ритейлера за 2,7 млрд рублей. Впоследствии оператор увеличил долю до 18,69% в результате серии сделок с миноритариями компании и участия в ряде раундов по увеличению уставного капитала Ozon. Общий объем инвестиций МТС в Ozon составил 5,9 миллиарда рублей.