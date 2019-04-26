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Православные отмечают Страстную пятницу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Православные верующие 26 апреля отмечают Великую, или Страстную, пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и конец земной жизни Иисуса Христа.

Не случайно именно в этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: по церковным канонам, не положено вкушать ничего, кроме хлеба и воды.

В соответствии с древнерусской традицией в Великую пятницу в церквях совершается поклонение плащанице - большому, во весь рост, изображению тела Христа в том виде, в каком оно было снято с креста. Плащаницу выносят на середину храма, оставляют там в окружении белых цветов, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения.

Поклонение плащанице длится два дня - до пасхальной полунощницы, то есть до позднего вечера субботы, и за несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.

На утрене Великой пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса. Во время этого богослужения верующие держат в руках зажженные свечи, которые символизируют величие Спасителя во время страданий и духовное бодрствование христиан.

В этот трагический день литургии не бывает, но в третьем часу дня совершается вечерня, во время которой находящиеся в храме сопереживают смерть Христа.

Завершается Страстная неделя по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника.

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