Путин утвердил критерии оценки эффективности работы властей

Будет учитываться, в том числе, уровень народного доверия, развитие малого бизнеса и качество дорог

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин утвердил своим указом перечень показателей для оценки эффективности деятельности руководителей высших исполнительных органов госвласти и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Документ размещен на официальном интернете-портале правовой информации.

В перечень включены: уровень доверия к власти (президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам), количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Также должны учитываться: производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

В перечень входят: уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья.

В оценке будет учитываться - доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды и уровень образования.

В перечень для оценки входит доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.

Администрации главы государства поручено разработать и представить до 1 июня методику расчета показателя; ежегодно, до 1 марта, представлять президенту доклад о значениях показателя за отчетный период. Высшим должностным лицам субъектов РФ поручено ежегодно, до 1 апреля, представлять в правительство доклады о достигнутых результатах.