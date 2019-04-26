Поиск

Минэнерго, "Транснефть" и НК согласовали план по улучшению качества нефти в нефтепроводе "Дружба"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ совместно с ПАО "Транснефть", ОАО "РЖД" и российскими нефтяными компаниями 25 апреля провело совещание по вопросу содержания хлорорганических соединений в нефти, поставляемой зарубежным потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".

"Был согласован алгоритм действий для минимизации концентрации дихлорэтана", - сообщает пресс-служба министерства.

"Сегодня будут проведены четырехсторонние переговоры с белорусской, польской и украинской стороной в городе Минск с участием представителей министерства энергетики Российской Федерации, ПАО "Транснефть" и ОАО "РЖД" для нахождения совместного бесконфликтного решения сложившейся форс-мажорной ситуации", - добавили в российском ведомстве.

"Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время", - добавили в Минэнерго.

В четверг вечером стало известно, что АО "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

нефть Минэнерго РФ Транснефть РЖД

Новости

Минэкономразвития предложило революцию торгов в банкротстве. Обзор

Китай снизит тарифы и увеличит объем импорта

Китай снизит тарифы и увеличит объем импорта

Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с октября

Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлн

Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлн

США отказались отменить 25%-ную пошлину на сталь для Новолипецкого меткомбината

Белоруссия частично возобновила экспорт бензина и дизеля в Польшу и на Украину

"Дочка" китайской CNPC купит у НОВАТЭК 10% в "Арктик СПГ 2"

"Дочка" китайской CNPC купит у НОВАТЭК 10% в "Арктик СПГ 2"

Мясной бизнес предложил запретить россиянам привозить из-за рубежа сыр и хамон

Мясной бизнес предложил запретить россиянам привозить из-за рубежа сыр и хамон

Приостановка поставок по "Дружбе" не помешала Orlen перерабатывать нефть в Плоцке

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');