Минэнерго, "Транснефть" и НК согласовали план по улучшению качества нефти в нефтепроводе "Дружба"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ совместно с ПАО "Транснефть", ОАО "РЖД" и российскими нефтяными компаниями 25 апреля провело совещание по вопросу содержания хлорорганических соединений в нефти, поставляемой зарубежным потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".

"Был согласован алгоритм действий для минимизации концентрации дихлорэтана", - сообщает пресс-служба министерства.

"Сегодня будут проведены четырехсторонние переговоры с белорусской, польской и украинской стороной в городе Минск с участием представителей министерства энергетики Российской Федерации, ПАО "Транснефть" и ОАО "РЖД" для нахождения совместного бесконфликтного решения сложившейся форс-мажорной ситуации", - добавили в российском ведомстве.

"Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время", - добавили в Минэнерго.

В четверг вечером стало известно, что АО "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.