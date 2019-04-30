В Омске осудили получивших материнский капитал на несуществующего ребенка

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Омска вынес приговор трем фигурантам уголовного дела о мошенничестве при получении средств материнского капитала, сообщает прокуратура Омской области.

"Из бюджета Российской Федерации было похищено более 453 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

28-летняя жительница Омска, имеющая одного ребенка, с помощью двух сообщников добилась в 2015 году в ЗАГСе выдачи свидетельства о рождении мальчика. В заявлении женщина отметила, что роды прошли вне медицинского учреждения. При обращении в Пенсионный фонд соучастники представили фиктивный договор займа, заключенный с коммерческой фирмой, якобы для строительства жилого дома.

Кроме того, по выданному в загсе свидетельству они получили пособия, положенные при рождении ребенка, а также выплату по уходу в сумме 63 тыс. руб.

"Денежные средства, полученные преступным путем, распределены между всеми участниками", - отмечается в пресс-релизе.

На следствии свою вину подсудимые полностью признали. Суд приговорил их по статье "мошенничество при получении выплат" к условным срокам от 2,5 до трех лет с установлением испытательного срока два года.

Кроме того, с них взыскана вся сумма причиненного материального ущерба.