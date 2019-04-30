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Арестован мужчина, передавший наркотики в "Матросскую тишину"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы во вторник арестовал обвиняемого в передаче в московский следственный изолятор "Матросская тишина" наркотиков, от приема которых скончались несколько арестантов.

Константин Евдокимов взят под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических веществ.

Сам обвиняемый просил отправить его под домашний арест.

По данным СК, установить подозреваемого удалось совместно с сотрудниками ФСБ, отдела собственной безопасности управления ФСИН по Москве и столичной полиции. Ранее судимый мужчина сознался, что именно он передал в СИЗО наркотики, от которых четверо заключенных получили острое наркотическое отравление.

Двое мужчин позже скончались. Остальные после оказания помощи в городской больнице были выписаны и вернулись в СИЗО.

Заведено дело о злоупотреблении должностными полномочиями и халатности.

Матросская тишина Москва

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