Росавиация назвала срок завершения строительства третьей ВПП "Шереметьево"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) аэропорта "Шереметьево", как ожидается, будет достроена к 1 июля, говорится в сообщении Росавиации.

"30 апреля руководитель Росавиации Александр Нерадько провел выездное совещание на объекте строительства комплекса новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Шереметьево" (...) В ходе совещания обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта на текущем этапе. Строительная готовность комплекса новой взлетно-посадочной полосы в полном объеме ожидается 1 июля 2019", - говорится в сообщении.

Кроме того, как указано, после 20 мая 2019 будет проведена летная проверка полосы.

Общая строительная готовность объектов аэродромной инфраструктуры "Шереметьево" по итогам совещания оценили более чем в 90%.

ВПП-3 "Шереметьево" строится с 2009 года. В декабре гендиректор аэропорта Михаил Василенко анонсировал ее открытие в апреле 2019 г. Позднее замглавы Минтранса Александр Юрчик заявлял, что ведомство рассчитывает на готовность объекта к июню.