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13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 20 рейсов из "Шереметьево"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода в воскресенье принял несколько рейсов, которые следовали в московский аэропорт "Шереметьево", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе нижегородского авиаузла.

"На данный момент приземлилось 20 рейсов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, три из приземлившихся рейсов - международные.

Как следует из данных онлайн табло нижегородского аэропорта, в настоящее время задерживается вылет самолета компании "Аэрофлот", летящего в "Шереметьево".

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. 13 человек погибли.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Нижний Новгород Москва Шереметьево

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