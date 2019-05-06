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Минздрав РФ сообщил о девяти госпитализированных после катастрофы в "Шереметьево"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Девять человек госпитализированы после авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" по состоянию на 10 утра понедельника, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Там отметили, что двое пострадавших в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Еще четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди них один в тяжелом, трое - в состоянии средней тяжести. Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр ФМБА.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник планирует лично осмотреть пострадавших рейса Москва-Мурманск.

Накануне вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар.

"Аэрофлот" опубликовал список из 33 выживших пассажиров, судьба еще четверых остается неизвестной. Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о 40 погибших.

Минздрав РФ Шереметьево Superjet 100

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