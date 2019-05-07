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В Крыму освободили задержанных в сентябре украинских рыбаков

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Двое рыбаков из Херсона - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, которых задержали в Крыму, освобождены и направляются домой. Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Денисова напомнила, что рыбаков задержали в сентябре 2018 года пограничники ФСБ РФ во время швартовки моторной лодки из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш.

"Сейчас они направляются домой, на Херсонщину, к своим родным", - отметила украинский омбудсмен.

10 сентября 2018 года российские пограничники задержали двух граждан Украины - рыбаков, пришвартовавшихся на моторной лодке на территории России - у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района. Рыбаки - жители села Стрелковое (Херсонская обл.).

В Государственной пограничной службе Украины уточнили, что рыбаки попали на территорию Крыма из-за проблем с двигателем лодки.

Крым Украина

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