Двух пьяных и жаждущих дружбы украинских рыбаков задержали у берегов Крыма

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пограничники задержали в понедельник двух граждан Украины - нетрезвых рыбаков, незаконно пришвартовавшихся к берегу Крыма, нарушив государственную границу РФ, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму.

"Иностранные граждане задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке (...) у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района", - говорится в пресс-релизе.

Они заявили, что являются жителями украинского села Стрелковое. "Иностранные граждане сообщили что, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", - отмечают пограничники.

На борту лодки были обнаружены около 20 килограммов рыбы.

"В настоящее время оба гражданина, согласно российскому законодательству, задержаны на срок до 48 часов для подтверждения их личности, полного вытрезвления и установления всех обстоятельств совершенного правонарушения", - отмечается в сообщении.