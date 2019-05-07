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СПЧ сообщил о задержании представителей "Комитета против пыток" в Назрани

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обеспокоен судьбой трех представителей Комитета против пыток, задержанных в Ингушетии.

"СПЧ крайне встревожен информацией, поступившей из Республики Ингушетия члену СПЧ, главе Комитета против пыток Игорю Каляпину. Правозащитнику стало известно, что двое его коллег, юристы Комитета против пыток Евгений Чиликов и Магомед Аламов, а также оператор Леонид Уткин задержаны неизвестными вооруженными людьми рядом со зданием Управления Центра по противодействию экстремизму в Назрани, где они снимали фильм о пытках на Северном Кавказе и ничего противоправного не совершали", - говорится в сообщении СПЧ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В нем отмечается, что "среди белого дня к ним подошли вооруженные люди, в грубой форме задержали, довели до рядом стоящей машины и заблокировали в ней".

Комментарием правоохранительных органов этой информации "Интерфакс" не располагает.

Назрань Ингушетия

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