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Правозащитников в Назрани отпустили после проверки документов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур Ингушетии не задерживали представителей "Комитета против пыток", прибывших в республику для съемок фильма о пытках на Северном Кавказе, сообщил агентству "Интерфакс" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Мы выясняли ситуацию с правозащитниками. Известно, что никто их не задерживал и не блокировал в автомобиле. В Назрани, когда они вели съемку, правоохранители их попросили представиться и предъявить документы. После этого правозащитников отпустили с миром", - сказал собеседник агентства.

По его словам, центр по противодействию экстремизму расположен не в Назрани, а в Магасе, а съемки сотрудники Комитета против пыток производили рядом со зданием оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в Назрани.

Ранее Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) сообщал о задержании правозащитников в ингушской Назрани. По его сведениям, двоих юристов Комитета против пыток - Евгения Чиликова и Магомеда Аламова, а также оператора Леонида Уткина задержали неизвестные вооруженные люди рядом со зданием Управления Центра по противодействию экстремизму в Назрани.

"Среди белого дня к ним подошли вооруженные люди, в грубой форме задержали, довели до рядом стоящей машины и заблокировали в ней", - говорилось в сообщении СПЧ.

Ингушетия

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