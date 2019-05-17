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Минюст прокомментировал недовольство петербуржцев по поводу вечеринки юрфорума

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции Александр Коновалов пообещал прислушаться к мнению жителей улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге, которые выразили недовольство шумной вечеринкой Legal Street, организованной в рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума.

"Эти голоса, конечно, должны быть услышаны. Конечно, мы не будем провоцировать гражданский конфликт. Мы услышали голоса горожан, и будем это учитывать. Как я понимаю, жители в целом недовольны тем, что там много баров, развлекательных заведений. Но надо понимать, что во многих мегаполисах такие места являются лицом города. Они привлекают дополнительный оборот ресурсов, инвестиции", - сказал Коновалов журналистам в пятницу.

При этом он отметил, что проводимое форумом мероприятие не нарушает закона.

"Там юристы вчера находились, я там тоже провёл некоторое время, но мы никаких законов не нарушили. Минута в минуту, когда должна была прекратиться громкая музыка и шум в целом, это было сделано. Зона этого мероприятия была существенно ограничена по сравнению с прошлыми годами", - сказал он.

Он добавил, что в перспективе Legal Street переедет с Рубинштейна: "не будем провоцировать гражданский конфликт".

Улица Рубинштейна известна в Санкт-Петербурге множеством баров, ресторанов и других развлекательных заведений. Ежегодно на один вечер улицу перекрывают для участников Санкт-Петербургского международного юридического форума.

Минюст РФ

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