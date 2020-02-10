Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:23

Вечеринка юрфорума покинет улицу Рубинштейна после жалоб жителей на шум

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вечеринка Санкт-Петербургского международного юридического форума Legal Street в этом году переезжает с улицы Рубинштейна, жители которой жаловались на шум.

Как следует из культурной программы, опубликованной на сайте форума, в этом году мероприятие пройдет на стрелке Заячьего острова, где расположена Петропавловская крепость.

"Число делегатов уже так велико, что улица Рубинштейна стала мала для ПМЮФ - что ж, мы рады анонсировать новый формат и раздвинуть границы дружеского веселья до масштабов острова... Петропавловская крепость, историческое место основания Санкт-Петербурга, водные просторы и неповторимые виды одного из красивейших городов на Земле - этот вечер гарантированно станет незабываемым для всех гостей", - говорится в описании мероприятия.

В РоссииМинюст прокомментировал недовольство петербуржцев по поводу вечеринки юрфорумаЧитать подробнее

Вечеринка пройдет 21 мая. Форум пройдет с 19 по 23 мая.

Улица Рубинштейна известна в Санкт-Петербурге множеством баров, ресторанов и других развлекательных заведений. Ежегодно на один вечер улицу перекрывали для участников Санкт-Петербургского международного юридического форума. Жители не раз жаловались на шум от мероприятия.

Прежний министр юстиции Александр Коновалов, комментируя жалобы в 2019 году, пообещал прислушаться к мнению жителей улицы, подчеркнув при этом, что Legal Street не нарушала закона.

Он добавил, что в перспективе Legal Street переедет с Рубинштейна: "не будем провоцировать гражданский конфликт".

Петербург ПМЮФ

Новости по теме

Новости

Мать девочки, прожившей больше пяти лет в роддоме, пожаловалась на медцентр в прокуратуру

Мать девочки, прожившей больше пяти лет в роддоме, пожаловалась на медцентр в прокуратуру

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

Лавров отверг наличие у США доказательств нарушения Россией ДРСМД

Лавров отверг наличие у США доказательств нарушения Россией ДРСМД

Лодка затонула под Астраханью, пропали два человека

Более 60% россиян одобрили закрепление в Конституции только двух сроков для президента

Более 60% россиян одобрили закрепление в Конституции только двух сроков для президента

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Карантинный центр под Челябинском закрыли из-за протеста местных жителей

После жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело

Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров

Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');