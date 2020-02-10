Вечеринка юрфорума покинет улицу Рубинштейна после жалоб жителей на шум

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вечеринка Санкт-Петербургского международного юридического форума Legal Street в этом году переезжает с улицы Рубинштейна, жители которой жаловались на шум.

Как следует из культурной программы, опубликованной на сайте форума, в этом году мероприятие пройдет на стрелке Заячьего острова, где расположена Петропавловская крепость.

"Число делегатов уже так велико, что улица Рубинштейна стала мала для ПМЮФ - что ж, мы рады анонсировать новый формат и раздвинуть границы дружеского веселья до масштабов острова... Петропавловская крепость, историческое место основания Санкт-Петербурга, водные просторы и неповторимые виды одного из красивейших городов на Земле - этот вечер гарантированно станет незабываемым для всех гостей", - говорится в описании мероприятия.

Вечеринка пройдет 21 мая. Форум пройдет с 19 по 23 мая.

Улица Рубинштейна известна в Санкт-Петербурге множеством баров, ресторанов и других развлекательных заведений. Ежегодно на один вечер улицу перекрывали для участников Санкт-Петербургского международного юридического форума. Жители не раз жаловались на шум от мероприятия.

Прежний министр юстиции Александр Коновалов, комментируя жалобы в 2019 году, пообещал прислушаться к мнению жителей улицы, подчеркнув при этом, что Legal Street не нарушала закона.

Он добавил, что в перспективе Legal Street переедет с Рубинштейна: "не будем провоцировать гражданский конфликт".