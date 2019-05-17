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Протестующие против строительства храма вновь начали собираться в сквере Екатеринбурга

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Жители Екатеринбурга в пятницу вечером снова начали собираться в сквере в центре города, где четыре вечера подряд проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", на этот раз людей значительно меньше, чем в предыдущие дни.

Периметр сквера по-прежнему огорожен, проход открыт через пропускные пункты, где сотрудники полиции проводят досмотр. Но если в четверг вечером у пропускных пунктов стояли большие очереди, то сейчас - по несколько человек.

В сквере внутри ограждения место предполагаемой стройки продолжает окружать глухой забор. Звуки проводимых работ не слышны.

Люди не подходят к забору, стоят поодаль, общаются между собой, слушают музыку. Среди собравшихся - екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, который "ловил покемонов" в Храме-на-Крови Екатеринбурга и был осужден за оскорбление чувств верующих. Его судимость погашена.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади, где сейчас находится сквер. Десятки человек задержаны, 33 арестованы по решению суда.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил провести опрос. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что проведут опрос населения, а не референдум, так как последний займет слишком много времени. До объявления его результатов строительные работы проводиться не будут.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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