Протестующие против строительства храма вновь начали собираться в сквере Екатеринбурга

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Жители Екатеринбурга в пятницу вечером снова начали собираться в сквере в центре города, где четыре вечера подряд проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", на этот раз людей значительно меньше, чем в предыдущие дни.

Периметр сквера по-прежнему огорожен, проход открыт через пропускные пункты, где сотрудники полиции проводят досмотр. Но если в четверг вечером у пропускных пунктов стояли большие очереди, то сейчас - по несколько человек.

В сквере внутри ограждения место предполагаемой стройки продолжает окружать глухой забор. Звуки проводимых работ не слышны.

Люди не подходят к забору, стоят поодаль, общаются между собой, слушают музыку. Среди собравшихся - екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, который "ловил покемонов" в Храме-на-Крови Екатеринбурга и был осужден за оскорбление чувств верующих. Его судимость погашена.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади, где сейчас находится сквер. Десятки человек задержаны, 33 арестованы по решению суда.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил провести опрос. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что проведут опрос населения, а не референдум, так как последний займет слишком много времени. До объявления его результатов строительные работы проводиться не будут.