В Екатеринбурге к восьми участникам акций против строительства храма смягчили санкции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в субботу рассмотрел девять апелляционных жалоб от защитников участников акций против строительства храма в сквере Екатеринбурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Срок административного ареста снижен восьми задержанным", - сказал сотрудник пресс-службы суда.

Он также отметил, что одному из задержанных наказание оставили в силе. По данным собеседника агентства, это пять суток административного ареста.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. Десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола.

В минувший четверг президент России Владимир Путин заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил провести опрос. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что проведут опрос населения, а не референдум, так как последний займет слишком много времени. До объявления его результатов строительные работы проводиться не будут.