Проведение опроса по поводу храма в сквере Екатеринбурга оплатит город

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что городской бюджет заплатит за проведение опроса горожан на тему строительства храма в сквере на Октябрьской площади, где четыре дня проходили несогласованные акции протеста.

"Для того, чтобы обеспечить максимальную легитимность процесса, будет платить бюджет", - сказал Высокинский журналистам в пятницу.

По его словам, опрос должна проводить организация, которая обладает соответствующими полномочиями и опытом, ее выберут депутаты.

"Я вас уверяю, что одной лицензии на социологию и опыта проведения опросов будет недостаточно. Если пойдем по 44-му федеральному закону, месяца на полтора-два повиснет, потому что в ФАС сходим, потом еще куда сходим. Я думаю, решение это будут принимать депутаты", - заключил Высокинский.

"Весь необходимый государственный контроль процедур будет задействован", - добавил глава города.

Высокинский уточнил, что вопрос о том, кто примет участие в опросе, в настоящее время решается совместно с юристами. "Точно совершенно, это не жители соседних домов - это шире", - пояснил он, отметив, что власти города планируют максимально распространить информацию об опросе.

Провести опрос среди местных жителей по поводу строительства храма накануне предложил Владимир Путин.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, 30 арестованы.