Адвокат правозащитника Титиева подал ходатайство о его УДО

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Оюба Титиева Петр Заикин подал в Шалинский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили "Интерфаксу" в правозащитном центре "Мемориал".

Там отметили, что ходатайство было подано 15 мая. В нем адвокат отмечает, что Титиев "не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама, у него есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы".

Защита подчеркивает, что Титиеву не требуется дальнейшее содержание в заключении, так как он "осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина нашей страны".

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Согласно приговору, Титиев без цели сбыта хранил марихуану общей массой не менее 207,84 грамма. Наркотики были найдены при осмотре в машине правозащитника 9 января 2018 года.

Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.

В то же время глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что "в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием", однако, по его словам, "его проблемы не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, если даже он состоит во всех подобного рода организациях мира", поскольку "он привлекается к ответственности по подозрению в хранении наркотических веществ".

Как сообщили в "Мемориале" 1 апреля, правозащитник решил не обжаловать приговор, так как был намерен просить об УДО.