Генпрокуратура отказалась заводить уголовное дело на Быкова из-за книги о Власове

Писатель Дмитрий Быков Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура не нашла оснований для привлечения к уголовной ответственности писателя Дмитрия Быкова из-за его книги о войне, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка, выступая в Госдуме в рамках "правительственного часа".

Вопрос о творчестве Быкова поднял депутат Анатолий Грешневиков. Депутат сказал, что Быков написал книгу "о предателе Власове" и "призывает расчленить Россию ради будущего, а историк Пивоваров рекомендует: нужно, чтобы Россия потеряла Сибирь". Грешневиков поинтересовался у Чайки, почему прокуратура не реагирует на такие заявления.

Он также спросил, почему ведомство не пресекает выпуск мемуаров фашистов на русском языке, а также выход фильмов, в которых дискредитируются советские солдаты.

Генпрокурор в ответ заявил, что по всем этим фактам прошли проверки, которые не выявили каких-либо признаков состава преступления. "В частности, в отношении писателя Быкова оснований для направления материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании мы не нашли", - сказал Чайка.

При этом он назвал острой проблему, которую затронул Грешневиков. "Мы ее видим, мы ее знаем, и еще раз говорю, что мы жестко реагируем в рамках тех полномочий, которые имеют прокуроры", - заявил Чайка.

"Но я бы не был так категоричен, как вы нам здесь говорите", - продолжил Чайка.

"Не все подобные случаи можно отнести к уголовно наказуемым деяниям о реабилитации нацизма. Так мы их всех можем пересажать в тюрьму. Многие высказывания в адрес бывшего советского строя и его руководства, хоть и вызывают справедливое возмущение общества, лежат, скорее, в нарушении нравственных и этических норм. И полагаю, что подобным неоднозначным высказываниям, публикациям должно дать свою оценку, прежде всего, общество, журналистские и писательские союзы", - сказал генпрокурор.