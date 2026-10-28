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Во всех регионах РФ создают мобильные огневые группы для защиты от воздушных атак

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Работа по созданию мобильных огневых групп для защиты от воздушных атак идет во всех регионах, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Во всех регионах ведется активная работа по созданию мобильных огневых групп и усилению аварийно-восстановительных бригад", - сказал он, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации.

"Наша главная задача - обеспечить безопасность людей и устойчивость экономики, сведя к минимуму последствия атак для повседневной жизни граждан", - заявил Мантуров.

Денис Мантуров
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