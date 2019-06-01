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При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - МЧС РФ подтверждает информацию о 38 пострадавших при взрыве на пороховом заводе "Кристалл" в Дзержинске.

Среди них четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 25 человек получили ранения средней степени тяжести, еще девять - легкие травмы. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, погибших нет.

Между тем региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" (ч. 1 ст. 217 УК РФ). По данным следствия, "на территории одного из заводов города Дзержинска Нижегородской области произошло несколько взрывов техногенного характера".

На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Как сообщалось, в субботу на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошел взрыв. Осведомленный источник сообщил о полном разрушении цеха, в МЧС России также заявили о разрушении административного здания в результате происшествия.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров.

Дзержинск Нижегородская область

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