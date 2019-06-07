Парламент РФ до 24 июня примет решение насчет участия в сессии ПАСЕ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Решение об участии делегации РФ в июньской сессии ПАСЕ пока не принято, это может произойти в ближайшие две недели, заявил "Интерфаксу" в пятницу председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он напомнил, что 11 июня состоится заседание межведомственной комиссии по взаимодействию с Советом Европы.

"Там разумеется будет разговор и на эту тему. И затем в промежутке между 11 и 24 июня будет федеральным собранием России после консультации с президентом и правительством приниматься окончательное решение", - сказал Косачев "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ.

Отвечая на уточняющий вопрос, приняла ли РФ какое-то конкретное решение, сенатор сказал: "Нет, мы следим внимательно за тем, что происходит".

Косачев напомнил, что 3 июня комиссия ПАСЕ по регламенту сформулировала предложения по изменению регламента, и эти изменения теперь "должны быть проголосованы ассамблеей" не ранее 24 июня.

"Мы за этим наблюдаем, потому что мы обязательно должны дождаться завершения этого процесса. Верить на слово, а мы сейчас слышим этих заверений более чем достаточно, что настроения в ПАСЕ изменились, - это из серии "доверяй, но проверяй", - подчеркнул Косачев.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как в апреле 2014 года ее лишили части полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.