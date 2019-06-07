Захарова призвала журналистов проконтролировать ситуацию с задержанием Голунова

Она подчеркнула, что речь идет о судьбе человека

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Журналистское сообщество должно взять на контроль дело журналиста "Медузы" Ивана Годунова, задержанного в Москве по подозрению в хранении наркотиков, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Андрей Медведев из ВГТРК, который тоже занимается расследованиями, предложил, чтобы журналистское сообщество, например, Союз журналистов, взяло эту ситуацию на контроль. Это очень правильное, очень своевременное предложение, которое должно быть реализовано", - сказала Захарова в пятницу журналистам.

Отвечая на вопрос о том, как это повлияет на международный имидж России, представитель МИД РФ отметила, что "это вопрос судьбы человека, а не образа, имиджа или чего-то ещё".

Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

Как утверждают в полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с мефедроном, а по месту проживания - три пакета и сверток с наркотиками, а также весы. Позднее в полиции уточнили, что Голунов проверяется на причастность к деятельности наркоторговцев, работающих в Московском регионе.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении/приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последних нескольких месяцев регулярно поступали угрозы. Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.