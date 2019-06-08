В "Агоре" заявили о сотрясении мозга у Голунова и подозрении на перелом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Врачи выявили у корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова сотрясение головного мозга и предположили перелом ребер, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

"У Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужны рентген и госпитализация", - сказал Чиков, сославшись на врача "скорой помощи", осмотревшего Голунова в полиции во время проведения следственных действий.

По его словам, врачей Голунову вызвали после того, как ему стало плохо. Чиков добавил, что начальник следственной части отказал в госпитализации Голунова.

Ранее в пятницу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал "Интерфаксу", что следов побоев на теле задержанного не обнаружено. Он отметил, что царапины на спине были получены при сопротивлении полицейским в медицинском учреждении.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай сообщал, что Голунов написал заявление о том, что к нему применили силу. В полиции это сообщение опровергли.

Оперативники задержали Голунова в Москве 6 июня. По данным полиции, при нем были найдены свертки с мефедроном, а по месту его жительства был обнаружен кокаин.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ). Ему предъявлено обвинение.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков в совместном заявлении отметили, что Голунов невиновен, а его преследование связано с журналистской деятельностью.