Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, сообщил в субботу руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

Как говорится в постановлении следователя, которое опубликовал Чиков, журналист "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. "г" и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как следует из постановления, при досмотре в рюкзаке у журналиста было обнаружено и изъято два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в столичной полиции, был задержан 6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

Как ожидается, в субботу Никулинский суд в Москве должен вынести решение о мере пресечения журналисту.