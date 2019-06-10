В барнаульском магазине нашли колбасу с ртутью

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дело о продаже опасной для здоровья колбасы возбуждено в Алтайском крае, сообщает пресс-служба СКР в понедельник.

"В начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края жительница Барнаула приобрела колбасную продукцию, на поверхности которой обнаружены микрочастицы ядовитого вещества - металлической ртути", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело квалифицировано статье "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Местные СМИ сообщали, что после употребления колбасы в пищу женщина почувствовала недомогание. Из публикаций следовало, что покупательница увидела, что из мясного изделия вытекают якобы шарики ртути. При этом отмечается, что по информации регионального Минздрава, в отделения токсикологии в связи с отравлением ртутью пациенты 6-7 июня не поступали.