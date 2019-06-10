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В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в старом холодильнике

По факту проводится доследственная проверка

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Саратовской области восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике, который можно открыть только снаружи. По факту начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба регионального управления следственного комитета.

Инцидент произошел в селе Канавка Александрово-Гайского района. Предварительно установлено, что 8 июня ребенок играл во дворе и не вернулся вечером домой. Мать и родственники не смогли быстро его найти. 9 июня около часу ночи дядя мальчика нашел его мертвым в старом холодильнике в надворной постройке.

Холодильник "Зил" лежал на задней стенке, его дверца открывается только снаружи. Его использовали для хранения муки.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Семья мальчика ни на каком учете не состоит, отметили в СК.

Саратовская область Следственный комитет

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