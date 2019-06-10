Число многодетных семей в центральных регионах РФ стало в 1,6 раза меньше среднего по стране

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Доля многодетных семей в Центральном федеральном округе (ЦФО) крайне низкая по сравнению с другими регионами и составляет 3,6%, сообщил полномочный представитель президента в округе Игорь Щеголев в понедельник в Воронеже на совещании по реализации нацпроекта "Демография".

Он отметил, что с 1990 года численность населения 16 округов ЦФО снизилась почти на 15% - на 3,3 млн человек, и этому, по его данным, способствовал ряд факторов. "Один из них - это низкая доля многодетных семей. В ЦФО она составляет всего 3,6%. По России в среднем этот показатель достигает 5,8%, на Северном Кавказе - 21,3%", - сказал Щеголев.

Также он отметил, что негативное влияние на демографическую ситуацию оказывает сокращение первых рождений детей, которое по состоянию на 2017 год уменьшилось на 62 тыс. детей в год. "Кроме того, немаловажным фактором является значительное сокращение количества рождений у женщин до 24-х лет. Средний возраст рожениц по стране в среднем увеличился на 7,5 года - до 29 лет. Стоит учитывать, что также в целом сокращается количество женщин детородного возраста", - добавил полпред.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что для решения демографической ситуации в регионе необходимо запустить системные изменения, которые позволят улучшить качество жизни. "Также важно, чтобы мы правильно освещали сам ход реализации нацпроектов и тех результатов, которых мы будем добиваться", - отметил он.