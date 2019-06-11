Ущерб в 20 млн рублей нанес школе завхоз, гревший трубы паяльной лампой

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Дознаватели МЧС завершили расследование уголовного дела по факту пожара в школе городского поселка Алексеевск Иркутской области, ущерб от которого составляет около 20 млн руб., сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Обвинение по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) предъявлено заведующему хозяйственной частью школы, который допустил неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ.

"Мужчина пытался отогреть систему холодного водоснабжения в подвальном помещении школы при помощи паяльной лампы, что является грубейшим нарушением правил пожарной безопасности. Пламя проникло в строительные конструкции в центральной части первого этажа школы и по пустотам межэтажных деревянных перекрытий стало быстро распространяться на большую площадь", - цитирует пресс-служба заместителя начальника Главка МЧС Виктора Пашкова.

В результате, по данным МЧС, здание школы горело на площади более 600 кв. метров. Материалы уголовного дела направлены прокурору для передачи в суд.

Как ранее сообщалось, утром 5 декабря 2018 года во время учебного процесса загорелась школа в поселке Алексеевск, где обучается более 200 детей. Из горящей школы было эвакуировано 96 учеников, пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать через пять часов.

Сообщалось также, что в декабре 2018 в регионе установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-13 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим отмечался рост числа пожаров, в том числе возгорания были зафиксированы сразу в трех школах.

Алексеевск - поселок городского типа на берегу реки Лена в Киренском районе Иркутской области. Население - около 2 тыс. человек.