Поиск

Первое за 10 лет гнездо орлана-белохвоста обнаружили на берегу Байкала

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Орнитологи обнаружили жилое гнездо орлана-белохвоста на берегу пролива Малое море озера Байкал в Иркутской области, на территории Прибайкальского национального парка. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Эта редкая хищная птица занесена в Красную книгу России, селится около водоемов, питается, в том числе, и рыбой. В последнее десятилетие сведений о гнездовании орлана-белохвоста на западном побережье Байкала не поступало", - говорится в сообщении.

Кроме того, в конце мая в Тажеранской степи на побережье Малого моря орнитологи заметили черного грифа и белоголового сипа.

"Оба вида не характерны для нашего региона, и если залеты черного грифа наблюдались уже не один раз, то встреча белоголового сипа на побережье Байкала - первая за всю историю орнитологических наблюдений", - отмечается в сообщении.

Черный гриф, белоголовый сип и орлан-белохвост относятся к семейству ястребиных, считаются крупнейшими по величине хищными птицами Европы. Все три вида занесены в Красную книгу России.

Тажеранская степь - уникальный реликтовый природный комплекс в Иркутской области. Располагается между озером Байкал и Приморским хребтом, протяженность составляет 35-40 км в длину и 10-15 км в ширину. Ландшафт сочетает холмистый рельеф, скалы-останцы, степь, песчаные дюны, сосновые леса и ельники. Известна своими многочисленными пещерами и минеральными озерами.

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Чайка пообещал Матвиенко лично проконтролировать ход "дела Голунова"

Роспотребнадзор и Минприроды согласились с идеей полного запрета пластиковых пакетов

Роспотребнадзор и Минприроды согласились с идеей полного запрета пластиковых пакетов

Сбербанк запустил переводы с получением денег в банкоматах и офисах

Сбербанк запустил переводы с получением денег в банкоматах и офисах

Тело третьего погибшего матроса нашли на танкере в Махачкале

Тело третьего погибшего матроса нашли на танкере в Махачкале

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи

Два человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале

Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле после взрыва газа в пятиэтажке

Взрыв произошел на танкере в Махачкалинском порту

Один из пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле скончался

Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины

Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');