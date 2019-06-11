Первое за 10 лет гнездо орлана-белохвоста обнаружили на берегу Байкала

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Орнитологи обнаружили жилое гнездо орлана-белохвоста на берегу пролива Малое море озера Байкал в Иркутской области, на территории Прибайкальского национального парка. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Эта редкая хищная птица занесена в Красную книгу России, селится около водоемов, питается, в том числе, и рыбой. В последнее десятилетие сведений о гнездовании орлана-белохвоста на западном побережье Байкала не поступало", - говорится в сообщении.

Кроме того, в конце мая в Тажеранской степи на побережье Малого моря орнитологи заметили черного грифа и белоголового сипа.

"Оба вида не характерны для нашего региона, и если залеты черного грифа наблюдались уже не один раз, то встреча белоголового сипа на побережье Байкала - первая за всю историю орнитологических наблюдений", - отмечается в сообщении.

Черный гриф, белоголовый сип и орлан-белохвост относятся к семейству ястребиных, считаются крупнейшими по величине хищными птицами Европы. Все три вида занесены в Красную книгу России.

Тажеранская степь - уникальный реликтовый природный комплекс в Иркутской области. Располагается между озером Байкал и Приморским хребтом, протяженность составляет 35-40 км в длину и 10-15 км в ширину. Ландшафт сочетает холмистый рельеф, скалы-останцы, степь, песчаные дюны, сосновые леса и ельники. Известна своими многочисленными пещерами и минеральными озерами.