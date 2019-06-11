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Житель Томской области украл дорогу

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Томской области задержали 30-летнего злоумышленника, похитившего дорожное покрытие с трассы Катайга - Степановка, сообщает во вторник областное управление МВД.

28 мая мужчина погрузил на "КамАЗ" 52 железобетонные плиты, которыми была выложена дорога, и отвез их на промплощадку в близлежащем поселке.

На следующий день, узнав, что его ищет полиция, он погрузил на "КамАЗ" 35 плит, привез их обратно на трассу и уложил на дорожное плотно.

Остальные плиты изъяли полицейские. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей, похититель его полностью возместил.

Однако на него все равно завели уголовное дело о краже.

Томская область

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