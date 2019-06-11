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Вынесено наказание болельщику, выбежавшему на поле во время матча Россия - Сан-Марино

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Саранска привлек к административной ответственности болельщика, выбежавшего на поле стадиона "Мордовия Арена" во время матча квалификационной стадии чемпионата Европы-2020, сообщается на сайте суда.

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Матч между национальными сборными России и Сан-Марино прошел 8 июня в Саранске.

Как следует из материалов дела, во втором тайме 36-летний житель Пензы "выбежал на футбольное поле, неоднократно падал, в результате чего мог столкнуться с игроками сборных команд". Болельщик "создавал угрозу собственному здоровью", а также безопасности находившихся на поле игроков.

Матч был приостановлен, нарушителя увели с поля.

В судебном заседании он признал свою вину. Суд привлек болельщика к ответственности по статье КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), назначил ему административный арест на 15 суток, а также запретил два года посещать официальные спортивные соревнования.

Встреча завершилась победой сборной России 9:0.

Саранск футбол

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