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Банк "Русский стандарт" оштрафован на 26 млн руб. за попытку дать взятку приставу

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Сочи удовлетворил иск прокуратуры о наложении административного штрафа на банк "Русский стандарт" в размере свыше 26 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным пресс-службы, прокуратура установила, что юрисконсульт банка, действуя в интересах и от имени юридического лица, посредством мобильного приложения предложил судебному приставу-исполнителю незаконное вознаграждение в виде 5% от суммы арестованных денежных средств. Вознаграждение с учетом находящихся у него на принудительном исполнении исполнительных производств составило около 2,6 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Административное производство было возбуждено по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение в интересах юридического лица в крупном размере), затем дело было передано в суд.

"Судом кредитной организации назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 26 млн рублей", - говорится в сообщении.

Банк не согласен с вынесенным решением и будет его обжаловать, сообщил "Интерфаксу" представитель кредитной организации.

Банк "Русский стандарт" по итогам первого квартала 2019 года занял 26-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Сочи Русский стандарт

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