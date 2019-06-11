В муфтияте Ингушетии началась выемка документов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в Духовном центре мусульман Ингушетии, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудники силовых структур проверяют документацию в муфтияте республики. На время проведения мероприятий территория духовного центра оцеплена", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мероприятия проводит не местная полиция, а прикомандированные из другого региона РФ сотрудники правоохранительных органов, не уточнив при этом, на каком основании проверяется религиозная организация.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2015 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров раскритиковал работу Духовного центра мусульман республики, предложив муфтию Исе Хамхоеву уйти в отставку и провести выборы нового муфтия. Лидер региона отметил, что смена муфтия сыграет положительную роль в жизни всего общества и мусульманской общины республики. В свою очередь муфтий отказался покидать свой пост.

Глава республики выразил недовольство деятельностью муфтията, в том числе реакцией на события, произошедшие летом 2015 года, которые подрывают авторитет официального духовенства. В июне 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани произошла массовая потасовка с участием муфтия. Прихожане в мечети поссорились на почве религиозных противоречий.

В марте 2016 года Евкуров заявил, что муфтият республики как общественная организация будет ликвидирован.

Хамхоев возглавляет муфтият Ингушетии более десяти лет, он был переизбран муфтием на третий срок в июле 2014 года.

В середине января этого года Координационный центр мусульман Северного Кавказа по итогам внеочередного заседания совета принял решение вывести из своего состава главу муфтията Ингушетии Ису Хамхоева.