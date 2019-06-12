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С 12 июня пограничники не будут принимать заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает, что с 12 июня пограничные органы не будут принимать заявлений о несогласии граждан на выезд несовершеннолетних, такие заявления должны рассматриваться миграционными подразделениями МВД.

"С 12 июня 2019 год пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ", - сказали "Интерфаксу в ЦОС ФСБ.

Там пояснили, что с 12 июня в соответствии с постановлением правительства от 31 мая 2019 года вступает в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего.

Теперь "прием и учет таких заявлений осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина РФ, или несовершеннолетнего гражданина РФ, в отношении которого подается заявление, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами Российской Федерации", сообщает ЦОС ФСБ.

ФСБ

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