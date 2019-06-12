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Японский эсминец "Судзунами" во Владивостоке посетили более 2 тыс. человек

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", в понедельник прибывший во Владивосток с неофициальным визитом, посещают жители и гости Приморья.

"Эсминец "Судзунами" 11 и 12 июня открыт для посещения жителями и гостями Владивостока. За этот период на корабле уже побывало более 2 тыс. посетителей", - сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота.

Также в рамках обмена группами моряков около 100 тихоокеанцев смогли побывать на эсминце "Судзунами". В свою очередь моряки МССО Японии посетили корабль-хозяин визита - большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".

Японские моряки посетили мемориальный комплекс "Подводная лодка С-56" и музей Тихоокеанского флота, познакомились с достопримечательностями Владивостока.

Планируется, что визит корабля МССО Японии во Владивосток продлится до 15 июня. В этот же день в акватории залива Петра Великого запланировано проведение российско-японских учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".

Владивосток Япония Судзунами

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