Мужчина, принятый за покойного главаря "банды Цапка", оказался беглым вором

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Попавший на фото участник ДТП в Сочи, которого приняли за умершего пять лет назад главаря кущевской банды Сергея Цапка, оказался находящимся в розыске вором.

"Попавший случайно на фото после дорожно-транспортного происшествия человек, которого некоторые СМИ уже объявили "воскресшим Цапком", на самом деле - Виталий Никифоров 1986 года рождения, уроженец города Бишкека", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в четверг.

Собеседник агентства уточнил, что Никифоров до последнего времени скрывался от следствия за кражу, совершенную в станице Выселки Краснодарского края, и был объявлен федеральный розыск.

Ранее на сайте "Комсомольской правды" появились фотографии с места недавнего ДТП в Сочи. На снимке оказался человек, внешне схожий с Цапком - лидером банды из станицы Кущевская. В связи с этим в изданиях была поставлена под сомнение информация о том, что осужденный на пожизненное заключение Цапок умер в следственном изоляторе Краснодара в июле 2014 года.