Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.

"Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней - Иван Голунов", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

"Я его, по сути, официально пригласил прийти, потому что все хотели бы услышать его рассказ о том, что было в прошедшие дни, и его мнение о том, как нам развивать гражданское общество, - добавил глава СЖР. - Я надеюсь - я с ним лично не знаком, - что Ивану передали это приглашение".

По его словам, пока ему неизвестно, как ответил на это приглашение корреспондент "Медузы".

Ранее сообщалось, что 16 июня с 13:00 до 15:00 состоится согласованный с властями митинг в поддержку Голунова. Заявленная численность участников мероприятия - 20 тыс. человек.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, организаторы митинга - СЖР и СЖМ изменили лозунг мероприятия с "поддержки журналиста Голунова" на "Закон и справедливость для всех".

Задержание журналиста

Корреспондент базирующегося в Латвии российского интернет-издания "Медуза" Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что невиновен и что наркотики ему подбросили, и связал уголовное преследование со своими расследованиями.

11 июня после широкой общественной кампании в его поддержку Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты в связи с непричастностью к преступлению.

В связи с "делом Голунова" своих должностей лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков.