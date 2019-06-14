Что произошло за день: пятница, 14 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МАК обнародовал предварительный отчет о расследовании катастрофы SSJ 100 в "Шереметьево". В нем из поломок упомянуты только отключение автопилота и сбои со связью после попадания в борт "Аэрофлота" молнии. При этом нет указаний на ошибку пилотов в качестве причины пожара, унесшего жизни 41 человека.

- ЦБ РФ снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года. Она установлена на уровне 7,5% годовых. ЦБ также впервые за год вернул в свое заявление временной горизонт достижения нейтральной денежно-кредитной политики - сейчас оно ожидается в середине 2020 года.

- Для десяти регионов России со слабой экономикой назначены кураторы из числа федеральных министров. Например, глава министерства Максим Орешкин будет отвечать за Республику Алтай, Карелию и Тыву, а первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов - за Курганскую область, пишут "Ведомости".

- Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу Ивана Голунова на домашний арест. Журналист заявил, что будет добиваться отмены решения Никулинского суда, несмотря на то, что его уголовное преследование прекращено. Голунов также рассказал, что после освобождения у него бывают панические атаки, и что он беспокоится за свою безопасность. Он еще не принял решение об участии в митинге в свою поддержку в воскресенье.

- Жителям ДНР и ЛНР начали выдавать российские паспорта. Первые группы желающих получить российское гражданство были доставлены в Ростовскую область на автобусе.

- Демократическая партия Молдавии объявила об отставке своего правительства и переходе в оппозицию. Таким образом партия решила показать, что не держится за власть. С субботы в стране действовало двоевластие.