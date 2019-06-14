Жители Донбасса начали получать российские паспорта

Первая выдача российских паспортов жителям ДНР в Ростовской области Фото: ТАСС, Валерий Матыцин

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские паспорта по упрощенной программе получила в Ростовской области первая группа жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня для вас знаменательный день! Вы приобретаете гражданство Российской Федерации и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны", - сказал в приветственной речи начальник главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

Автобус с жителями ДНР, получающими российское гражданство в пункте выдачи паспортов РФ в селе Покровское, приехал в пятницу днем. В церемонии вручения паспортов участвовали депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий и глава Неклиновского района Виталий Даниленко.

Параллельно с этим выдача паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики началась в городе Новошахтинске Ростовской области, передает корреспондент "Интерфакса". Как сообщил журналистам в пятницу представитель министерства транспорта ЛНР, первые 30 жителей ЛНР в пятницу приехали на российскую территорию получать паспорта РФ.

Тысячи желающих

Ранее в пятницу начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека сообщил, что в РФ также отправились первые 34 жителя ДНР за получением паспортов. "Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тех списков, которые нам предоставляют", - сказал он.

Краснощека также сообщил, что всего на сегодняшний день в ДНР принято более 8 тыс. документов на получение гражданства РФ.

Перед получением паспорта новоиспеченным гражданам РФ было необходимо пройти ряд процедур, в том числе дактилоскопию и принятие присяги.

Упрощенный порядок

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Все территориальные подразделения миграционной службы ДНР начали принимать заявления на получение гражданства РФ с 7 мая.

В тестовом режиме начали работать два центра выдачи паспортов РФ в упрощенном порядке: в Новошахтинске для жителей ЛНР и в селе Покровском Неклиновского района для жителей ДНР. В первый день работы центр в Новошахтинске успел принять 80 заявлений на получение гражданства. По данным соцопроса, 86% жителей ЛНР и ДНР хотят получить российский паспорт.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом работы на территории России центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины признает недействительными паспорта, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе. Он добавил, что правительство обратится к иностранным государствам с призывом приянть такое же решение.

8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит выдачу паспортов жителям Донбасса, даже если они не будут признаваться украинским руководством.