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В СПЧ предложили выдавать тапочки задержанным более чем на 3 часа

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин предложил перекрасить стены УВД в неагрессивные цвета.

"Я также предложил использовать опыт УВД Северо-Восточного административного округа Москвы по покраске стен камер в неагрессивный цвет и выдачу задержанным на срок более 3 часов тапочек", - говорится в сообщении Бабушкина на сайте СПЧ в среду.

Такое предложение он сделал на заседании в оперативном управлении ГУВД Москвы с исполняющим обязанности заместителя начальника полиции Москвы Сергеем Жаровым.

По итогам совещания было решено создать контактную группу, в которую вошли Бабушкин, лидер движения "За права человека" Лев Пономарев и ещё шестеро правозащитников "для работы по острым ситуациям, связанным с задержаниями", сообщил Бабушкин.

В качестве основных проблем работы полиции он отметил случаи недопуска адвокатов и защитников к доставленным за административные правонарушения; длительное нахождение доставляемых в автобусах; составление рапортов о правонарушении сотрудниками, которые в задержании не участвовали; плохое состояние информационных стендов для доставленных; плохая организация маршрутизации машин с задержанными при массовых задержаниях; отсутствие в местах доставления больших групп граждан усиленных групп разбора.

На совещании, по словам Бабушкина, также выступила бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик.

Она рассказала, с какими проблемами сталкиваются мигранты при задержаниях. Основные нарушения, заявила Чупик, это содержание задержанных мигрантов во дворах; оформление материалов без переводчиков при недостаточном владении задержанным русским языком; необоснованное доставление иностранных граждан в полицию; неинформирование о задержании иностранных граждан посольств иностранных государств.

СПЧ МВД Москва

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