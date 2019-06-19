В Липецке отправили под домашний арест директора трубной компании "Свободный сокол"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правобережный суд Липецка отправил в среду под домашний арест сроком на два месяца исполнительного директора Липецкой трубной компании (ЛТК) "Свободный сокол" Антона Бабуцидзе. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В ходе судебного заседания представители следствия настаивали на временном ограничении свободы передвижения для топ-менеджера трубной компании на время расследования уголовного дела. Они ссылались на то, что у Бабуцидзе есть вид на жительство в Швейцарии, где живет его семья.

Из материалов уголовного дела следует, что Бабуцидзе обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Следствие полагает, что с 2013 по 2015 годы ЛТК "Свободный сокол" потребляла электроэнергию, но якобы умышленно не оплачивала поставки Липецкой энергосбытовой компании. Образовавшийся долг составляет 415,4 млн рублей.

Сам Бабуцидзе виновным себя не признает.

Сотрудница пресс-службы "Свободного сокола" заявила журналистам, что 20 июня группа сотрудников предприятия намерена провести на его территории митинг в поддержку топ-менеджера: они считают, что в уголовное дело перешел гражданско-правовой спор двух хозяйствующих структур.

Липецкая трубная компания "Свободный сокол" является крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения и единственным производителем труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) в диапазоне диаметров от 80 до 1000 мм в России и странах СНГ.

Объем производства - до 300 тыс. тонн труб и соединительных фасонных частей из высокопрочного чугуна в год. Доля предприятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ составляет 25%.