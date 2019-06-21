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Пассажирке "сумасшедшего" лифта в Иркутске частично компенсировали моральный вред

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Иркутска обязал управляющую компанию "Альтаир Плюс" компенсировать моральный вред в размере 20 тысяч рублей местной жительнице, которая пострадала из-за сломанного лифта, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

Инцидент произошел летом 2018 года, когда истец поднималась в свою квартиру в 13-этажном доме. "Лифт в буквальном смысле "сошел с ума" и стал произвольно ездить по этажам без остановки. Женщина связалась с диспетчером, которая сказала, что сейчас лифт остановится, откроет двери, и ей надо очень быстро выскочить из кабины", - говорится в сообщении. Однако лифт не остановился, а поднялся выше и полетел вниз, после чего очень жестко остановился. В результате женщина ударилась о стену.

Через 50 минут прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорая помощь. Двери лифта открыли, и "пострадавшая спрыгнула на руки спасателю", так как лифт находился значительно выше пола.

В больнице врачи выявили у женщины ушиб мягких тканей головы и поясницы. Кроме того, накануне инцидента пострадавшей сделали операцию по удалению варикозных вен, и ей были запрещены физические нагрузки. Также она очень сильно испугалась за свою жизнь и после происшествия 15 дней лечилась у невролога и психолога.

Истец оценила моральный вред в 200 тысяч рублей. Суд удовлетворил ее требования частично, постановив взыскать с "Альтаир Плюс" 20 тысяч рублей. Судебное решение не было обжаловано и вступило в законную силу.

Иркутск

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